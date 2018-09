“Stracciamo lo statuto del Pd, sciogliamolo e rifondiamolo”. Parola del presidente del Pd, Matteo Orfini. Alla sesta edizione della festa di Left Win Orfini ha parlato in streaming ma usando parole che più chiare non potevano essere. “Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di paese che non condivide le politiche di questo governo: dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all’altezza della sfida. Il partito com’è oggi non funziona. Mi rivolgo a tutti, basta questa distinzione con la società civile, decidiamo insieme la linea politica e la leadership”.

Parole che si annodano e ingarbugliano in qualche modo al filo del discorso tenuto dal segretario-reggente Maurizio Martina non più tardi di ieri, alla Festa dell’Unità di Torino, quando ha detto che “a dieci anni dalla nascita del Pd il problema non è cambiare nome, ma ridare attualità alla sfida democratica”. All’esterno, ha avvertito, come all’interno del partito. “Il congresso, quindi, dovrà comunque concludersi entro le europee avrà i tempi giusti”.

In realtà la strada indicata da Orfini (e non solo, prima di lui furono Cacciari, Calenda e poi Prodi) nasce come una scorciatoia ma rischia di interferire pesantemente con il rebus del confronto interno su temi e leadership, sul Congresso e la segreteria. Tanto che si fanno insistenti anche le richieste di posticipare (o anticipare) gli appuntamenti a dopo il voto europeo, verosimilmente per non offrire ancora l’immagine di un partito dilaniato e strozzare così, sul nascere, quel lavoro di ricucitura che (a parole) è indicato da tutti come l’obiettivo per continuare a esistere dopo sondaggi di gradimento al 17%.

Ancora oggi Nicola Zingaretti, il governatore del Lazio che ha già annunciato la sua corsa alla guida del partito, è tornato a chiedere che il Congresso si tenga “prima delle Europee”. “Bisogna fare opposizione e creare un’alternativa che non c’è”, ha scandito a margine della festa nazionale dell’Udc a Fiuggi. E che Orfini si propone di ricostruire da capo. Orfini lo ha pungolato così: “Le sue parole sui notabili del Pd sono apprezzabili. Però nella sua regione ha candidato Bruno Astorre, che come campione anti notabilato non mi sembra credibilissimo”.

In serata arrivano altre pietre dal deputato Francesco Boccia, che dice: “Ci sono solo macerie. Che piaccia o no questa è la condizione in cui siamo nel PD e nel centrosinistra. Chi prova a negarlo o è in malafede o pensa ancora di salvarsi facendo il figurante. Ma questa fase non ammette né i figuranti né gli ignavi. Serve andare oltre il renzismo. Abbiamo bisogno di una discussione forte e netta nei circoli e nelle piazze. E poi potremo riprenderci i nostri elettori che hanno ancora tanta voglia di votare un grande partito riformista. Ben vengano più candidati e soprattutto nuovi iscritti. Ma niente scherzi o rinvii sul congresso: va fatto immediatamente”.