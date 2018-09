Dopo le proteste delle opposizioni sulle procedure usate dal governo per chiedere la fiducia, la Camera ha approvato con 329 sì e 220 contrari il. Si tratta della. Al momento dell’annuncio del risultato della votazione, in Aula, erano rimasti pochi deputati. In gran parte avevano già lasciato l’emiciclo dopo aver votato, senza attendere la proclamazione dell’esito del voto, da parte del vicepresidente della Camera di turno,