L'annuncio in Aula del ministro dei Rapporti con il Parlamento Fraccaro. Protestano le opposizioni secondo cui l'atto del governo è illegittimo, visto che la fiducia è stata decisa nel Consiglio dei ministri del 24 luglio, un giorno prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e quindi prima della firma del Presidente della Repubblica

Il governo Lega-M5s ha deciso di mettere la fiducia sul decreto Milleproroghe alla Camera: è la prima volta per l’esecutivo Conte. Ad annunciarlo in Aula è stato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Il provvedimento scade il 23 settembre e deve tornare al Senato per la terza lettura. La decisione ha provocato la reazione dei deputati del Pd, che hanno occupato l’aula di Montecitorio e alcuni si sono seduti sui banchi del governo.

“Il Governo Conte mette la fiducia sul Milleproroghe. Ma il deputato del Pd Roberto Giachetti scopre che il Consiglio dei ministri ha formalizzato la richiesta della fiducia il 24 luglio scorso. Cioè avevano scelto di tagliare il dibattito prima che le commissioni avessero un testo. È gravissimo. Calpestano la democrazia”, scrive su Twitter Emanuele Fiano.

“Vergogna, vergogna”, è stato il grido che è arrivato dai banchi dell’opposizione. I dem, oltre a Fi e Fdi, hanno posto in dubbio la legittimità dell’atto del governo, visto che la fiducia è stata decisa nel Consiglio dei ministri del 24 luglio, un giorno prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e quindi prima della firma del Presidente della Repubblica. “Abbiamo chiesto l’intervento del presidente della Camera”, ha scritto Alessia Morani su Twitter, “perché è inaudito quello che sta succedendo. Non è mai successo prima. Mai”.

Nel corso della discussione, l’aula della Camera ha respinto la richiesta del Pd di sospendere l’esame per permettere al governo di chiarire le proprie intenzioni sui fondi alle periferie che sono stati tagliati dal decreto, ma sui quali ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha raggiunto una intesa con l’Anci per il loro ripristino nel triennio. Lega e M5s hanno votato contro, le opposizioni e Fdi a favore.