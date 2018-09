“Ho ridotto le vacanze e le uscite. Non sono ancora arrivata a ridurre il necessario, ma se continua così non la vedo bene“, lo ha raccontato una signora che ha preso parte al gioco Borsopoly, una sorta di Monopoly umano, che è stato inaugurato il 12 settembre in Piazza Affari a Milano, davanti alla sede della Borsa su iniziativa di Banca Etica. A dieci anni dal crac di Lehman Brothers che ha segnato lo scoppio della crisi, si vuole invitare le persone a informarsi. “C’è un senso di insicurezza maggiore. Se hai dei figli, come nel mio caso, non sai bene se avranno la possibilità di avere un lavoro e tutto quello che ho avuto io”, confessa un padre di mezza età. “È aumentata la solitudine delle persone e molte giocano agli slot, perché ormai cercano la fortuna nell’azzardo. Ciò perché non riescono a trovare qualcosa che dia futuro alla propria vita”, sottolinea invecea un altro partecipante al gioco.