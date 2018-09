“La legge prevede la nomina di un segretario. E prevede che sia di carattere fiduciario. Chi mi ha attaccato in questi giorni è un incompetente perché non sa queste cose”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, è Dino Giarrusso, ex inviato de Le Iene e candidato alle elezioni col Movimento 5 stelle, diventato collaboratore del sottosegretario Lorenzo Fioramonti.