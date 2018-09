“Siamo fermi ancora a un ‘non accordo’. Se il ministro Di Maio vuole chiudere entro oggi, come dice, ci aspettiamo che ci sia tutto sulla piena occupazione, sui diritti, oltre che sulla questione ambientale”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al Mise per l’incontro tra sindacati, governo, rappresentanti dell’azienda ArcelorMittal e commissari straordinari. “Noi vogliamo che tutti i lavoratori siano assunti. Nessuno escluso”, ha rilanciato pure il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. E non sono mancate le critiche all’esecutivo: “Abbiamo perso quattro mesi, bisogna recuperare il tempo sprecato dal governo. Abbiamo chiesto chiarezza sulla valutazione di legittimità della gara. Il governo dice che se c’è l’accordo non annulla la gara? Un po’ scarica le sue responsabilità sulle parti sociali, non è molto responsabile per chi governa il Paese”, ha concluso il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli.