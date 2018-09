Uno o più persone hanno aperto il fuoco contro un gruppo di persone radunate nell’area comune di un complesso condominiale a San Bernardino, in California. Lo riporta la Cbs di Los Angeles, aggiungendo che dieci persone sono state ferite nella sparatoria e che tre di loro sono in condizioni “estremamente critiche”. Le autorità hanno reso noto che tutte le vittime sono degli adulti. Chi ha sparato è poi fuggito dalla scena, hanno spiegato gli investigatori, che al momento non fanno ipotesi su un possibile movente, escludendo però qualche collegamento con il terrorismo. Nella zona non è stata trovata alcuna arma.

La sparatoria è avvenuta nella città di San Bernardino, tristemente famosa per la strage del 2 dicembre 2015, quando una coppia armata entrò in un centro sociale per disabili e uccise 14 persone, ferendone altre 24. I due attentatori furono poi uccisi in uno scontro a fuoco con i poliziotti a 2 km dal luogo della strage. L’ultima sparatoria in Usa risale alla scorsa settimana, quando un uomo – con problemi mentali – ha ucciso due persone e ferito altre nove durante un noto torneo di video giochi a Jacksonville, Florida.