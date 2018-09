Cadono le accuse per tutti gli indagati: tra loro anche funzionari comunali, dirigenti dell'azienda partecipata e e un ex assessore delle giunte di centrosinistra. Il sindaco: "Mai avuto dubbi"

Il tribunale di Livorno ha archiviato l’inchiesta sulla crisi dell’Aamps, l’azienda partecipata del Comune. L’archiviazione è stata chiesta dalla Procura: cadono quindi le accuse nei confronti del sindaco di Livorno Filippo Nogarin, del suo ex assessore al Bilancio Gianni Lemmetti (ora nella giunta di Virginia Raggi al Campidoglio), dell’ex sindaco Alessandro Cosimi (Pd) e di una dozzina tra funzionari del Comune e manager dell’azienda partecipata. Erano stati contestati a vario titolo 7 reati: malversazione ai danni dello Stato, peculato, abuso d’ufficio, falso in bilancio, bancarotta fraudolenta pre-fallimentare, omissione d’atti d’ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità (cioè una parte della vecchia concussione). I fatti sotto inchiesta vanno dal 2012 al 2016. L’inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dai sostituti procuratori Massimo Mannucci e Arianna Ciavattini. “Ovviamente sono contento e soddisfatto – commenta Nogarin – Non ho mai avuto dubbi e ho sempre avuto fiducia nella magistratura. Resta da capire come un’azienda pubblica abbia potuto creare 42 milioni di euro di debiti”. Non si è ancora conclusa, invece, la procedura aperta sull’eventuale mala gestio dell’azienda da parte della Corte dei Conti di Firenze.