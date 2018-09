Lo hanno cercato per tre giorni, credendolo disperso nei boschi, invece era intrappolato in un tombino vicino alla sua abitazione a Montegrotto Terme (Padova). Giuseppe Fasanato, 76 anni, ci era caduto giovedì scorso cercando di recuperare le chiavi di casa. Solo sabato mattina è stato ritrovato e recuperato dal Soccorso Alpino. Cosciente, ma disidratato e provato dai giorni di immobilità, l’uomo è stato subito trasportato all’ospedale per le cure del caso. Sull’incidente indagano i carabinieri.

Da giovedì scorso le ricerche dell’uomo andavano avanti senza sosta, tra gli appelli dei familiari che lo davano disperso nei boschi della zona. E invece Fasanato era a pochi passi da casa. Per trarlo in salvo è stata necessaria la rimozione della grata in metallo da parte dei Vigili del Fuoco: a quel punto un alpino si è potuto calare nel tombino per recuperarlo.