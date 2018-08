Roberto Giachetti alla festa nazionale del Pd in corso a Ravenna ha risposto ad una domanda sul referendum costituzionale, evento di rottura che ha segnato la storia del Partito Democratico: “Il referendum è stato trasformato in un referendum contro deriva autoritaria. La gente non ha votato sul merito della riforma. Buona parte delle cose che abbiamo detto le ha ripetute Giorgetti in questi giorni… dove sono finiti i protettori della democrazia? Anpi, professoroni e Zagrebelsky, dove stanno?”