In manette un italiano e un nigeriano. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione del Pronto Soccorso. Qui la ragazza è stata ricoverata con una prognosi di 45 giorni

Ci sono due arresti per una 21enne picchiata e stuprata a Parma. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un nigeriano accusati di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti della ragazza.

Dopo le violenze, la 21enne è andata in ospedale per farsi curare ed assistere. Proprio dalla segnalazione del Pronto Soccorso sono partite le indagini della squadra Mobile di Parma, coordinata dalla Procura, che hanno portato alle manette per i due uomini. La ragazza ricoverata ha una prognosi di 45 giorni.