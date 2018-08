Il brusco abbassamento delle temperature e le precipitazioni hanno creato le condizioni per la prima nevicata della stagione: uno strato fresco di oltre dieci centimetri è il risultato che abitanti e turisti hanno trovato al proprio risveglio

Il maltempo di questi ultimi giorni ha portato una sorpresa di fine agosto: Cortina d’Ampezzo si è svegliata, questa mattina di fine agosto, sotto 10 centimetri di neve fresca. La prima neve , dovuta al brusco abbassamento delle temperature e alle precipitazioni, ha imbiancato la notte scorsa le montagne che circondano la cittadina.

Il Rifugio Scoiattoli, alle spalle del comprensorio sciistico delle Cinque Torri, a oltre 2.200 metri di quota, appare completamente sepolto dallo strato di neve, regalando una immagine quasi invernale. “Dalle maniche corte alle ciaspole in un niente”, e ancora “this is Christmas time!”, sono i commenti di alcuni turisti sui social. Su Twitter e Instagram gli utenti iniziano a condividere le immagini più suggestive dello scenario invernale che gli si propone davanti agli occhi. Nella località anche le temperature si sono adeguate al paesaggio: la colonnina del termometro non è salita sopra i 4 gradi.