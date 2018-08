Stavano facendo rafting nel torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), quando un’ondata di piena del torrente li ha travolti. La protezione civile regionale, guidata da Carlo Tansi, parla di 5 vittime, tra cui una ragazza che non è ancora stata identificata, e alcuni dispersi. Il gruppo era composto da sedici escursionisti che, nonostante le avverse condizioni meteo, stavano partecipando ad una visita all’interno dell’area caratterizzata da gole e canyon. Alcuni sono riusciti a raggiungere degli scogli in attesa di essere soccorse. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno recuperato 12 persone tra cui un bambino portato in salvo dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però che, a causa del maltempo, altre persone siano state travolte.

Il #SoccorsoAlpino sta intervendo in #Calabria, dove una piena ha investito numerose persone nelle Gole del #Raganello, in comune di #Civita (CS). Diversi morti accertati. Un bambino, in iportermia, è stato appena evacuato dalla zona. pic.twitter.com/DMTYK2LRst — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) August 20, 2018

Non è infatti certo il numero delle persone che si trovavano nelle gole del Raganello, un’area naturale protetta istituita meta di decine e decine di turisti quotidianamente che vi vanno a fare escursioni o rafting sul torrente. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, Soccorso alpino, carabinieri e Protezione civile regionale ma nessuno si sbilancia sul numero degli eventuali dispersi.