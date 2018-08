Approfittava del suo lavoro da addetto ai bagagli dell’aeroporto di Malpensa per sottrarre preziosi dalle valigie. È con l’accusa di furto aggravato che un uomo di 39 anni è stato fermato dalla Polizia di frontiera. Ad allertare gli agenti una serie di denunce presentate da un’importante società di gestione di voli privati. La successiva perquisizione dell’abitazione del dipendente aeroportuale ha consentito di sequestrare un vero e proprio tesoro, fatto di orologi di valore, collane di perle e altri accessori femminili di marca. Il dipendente è stato denunciato e il suo tesserino di accesso alle aree interne dello scalo aereo è stato sospeso in via cautelativa.