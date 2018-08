Ha lanciato la sua auto contro le barriere di sicurezza di Westminster, a Londra, ferendo alcuni pedoni che transitavano davanti al Parlamento inglese. Dopo lo schianto, l’uomo è stato circondato dalla polizia che lo ha prelevato dalla macchina e arrestato immediatamente. Dalle immagini diffuse sui media si tratta di un nero di circa vent’anni che indossava una camicia ed un giaccone con il cappuccio: “È stato arrestato per sospetto di reati terroristici“, ha fatto sapere la Met Police. Lo schianto è avvenuto alle 7.37 locali, (8,37 italiane). Gli investigatori precisano che era solo in automobile e che a bordo della vettura non sono state trovate armi.



Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower c’è un imponente dispiegamento di polizia, Westminster è stata posta in lockdown e la stazione della metropolitana è stata chiusa, come si legge sul profilo di Travel alers. Anche le strade intorno a Millbank, Parliament Square e Victoria Tower Gardens sono state chiuse, mentre sul posto sono presenti ambulanze e vigili del fuoco. Sull’episodio, riferisce Sky News, indaga l’antiterrorismo: “Verifichiamo ogni ipotesi”. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita: solo due persone sono state trasportate in ospedale ma le loro condizioni non sono gravi.

Diversi testimoni hanno raccontato alla Bbc che l’autista sembrava aver deliberatamente colpito ciclisti in fila al semaforo per entrare in Piazza del Parlamento, prima di schiantarsi ad alta velocità contro la barriera di sicurezza vicino all’area di parcheggio.”Stavo camminando dall’altra parte della strada, ho sentito un po’ di rumore e qualcuno ha urlato, mi sono girata e ho visto una macchina color argento guidare molto velocemente vicino alle recinzioni, forse anche sul marciapiede”, ha detto una passante, aggiungendo che il veicolo non sembrava avere una targa anteriore quando si è schiantato. I presenti dicono anche di aver visto almeno 7 persone a terra, ma ancora non è chiaro in quanti siano stati realmente colpiti dall’auto e quanti invece si siano sdraiati in via precauzionale.

La zona resta per ora transennata, con un forte schieramento di polizia e mezzi di soccorsi, anche se l’intenso traffico è ripreso nell’area circostante. Theresa May, in un tweet, si dice vicina ai feriti: “I miei pensieri” sono con loro, scrive la premier britannica, che viene informata costantemente sull’andamento delle indagini, ma al momento evita di far riferimento a qualsiasi possibile pista. Mentre elogia la risposta rapida e “coraggiosa” di polizia e servizi di soccorso. Nel marzo 2017 un uomo, Khalid Masood, poi rivelatosi simpatizzante jihadista, investì e uccise alcune persone vicino al parlamento e quindi accoltellò a morte un poliziotto.