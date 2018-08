Il video è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un quartiere di Tapei, in Taiwan. E mostra il momento in cui un uomo, un 33enne bagnino di una piscina, afferra per lo zainetto una bambina di 7 anni, che sta tornando a casa con la madre. Ed è proprio quest’ultima che, urlando e disperandosi, oppone resistenza e non lascia andare la figlia, salvandola. L’uomo, arrestato con l’accusa di rapimento, ha dichiarato agli agenti che si è trattato “di uno scambio di persona”