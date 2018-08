Circolazione bloccata a Genova dopo il crollo del ponte Morandi sull’Autostrada A10 che ha causato la morte di decine di persone. Molti automobilisti che stavano percorrendo il viadotto al momento del crollo sono rimasti bloccati nella galleria che precede il ponte, dove si sono rifugiati. Sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con lunghe code. Centinaia di automobilisti sono rimasti fermi anche sull’A12 Genova-Rosignano Marittimo, dove si sono create lunghe code verso Genova a tra Genova Est e il Bivio per l’A7 verso Genova e sull’A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l’A10 Genova-Savona.

È interrotta anche la circolazione ferroviaria nel nodo di Genova: Rfi ha sottolineato che il crollo è avvenuto tra le stazioni di Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena e che sono sospesi tutti i collegamenti nella zona. Il ponte, spiegano ancora da Rfi, passa proprio sopra lo scalo merci di Campasso, dove non ci sono linee in esercizio ma due linee secondarie che vengono utilizzate soltanto in casi particolari. La circolazione è stata tuttavia sospesa su tutto il nodo di Genova per motivi di sicurezza.

A seguito della chiusura si sono sono formate code sulla A10 stessa verso Genova tra Genova Prà e Genova Aeroporto e ripercussioni verso Genova sull’ A7 Milano-Genova tra il bivio con la A12 e quello con la A10. Chi da Savona è diretto a Genova deve utilizzare l’A26 Genova-Gravellona Toce, poi la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 verso Genova. Chi da Livorno è diretto a Savona, utilizzare l’A7 Milano Genova, seguire le indicazioni per la Diramazione Predosa-Bettole e poi prendere la A26 verso Genova e proseguire per Savona. Non si consiglia di percorrere le autostrade nella zona di Genova.