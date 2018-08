Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, era in visita al cantiere della Tav, in Val di Susa, quando ha ricevuto la telefonata di Silvio Berlusconi: “L’opera va fatta” ha detto il leader di Forza Italia, che ha auspicato che Salvini convinca il M5s a proseguire nella realizzazione dell’infrastruttura. “Berlusconi? Sta benissimo” ha rassicurato i giornalisti Tajani. “Faccio sempre gli scongiuri. Io al suo posto? No, un leader già lo abbiamo. Lunga vita al leader“.