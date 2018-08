Il Municipio della Capitale pubblicizza il cartellone di iniziative agostane citando il gesto costato al presunto capo del clan sinti una condanna a 6 anni in primo grado. Il comico Fabio Alvaro al Fatto.it: "Ho detto che o lo scrivevo a modo mio o non se ne faceva niente. Ostia non è solo coatti e capocciate". La mini-sindaca M5s: "Le persone oneste ed intelligenti sanno cogliere il vero spirito di questa iniziativa"

“Mo’ t’a do ‘na capocciata”. “Ma che oh? ‘A capocciata a Ostia?…”. E ancora: “Per un’estate senza testate… no mejo che j’o spiego che sennò magari capiscono male”. Eh sì, a giudicare dalle reazioni non è stata prettamente “capita” o comunque apprezzata la pubblicità radiofonica recitata dal comico lidense Fabio Avaro sugli eventi estivi a Ostia. Lo spot, commissionato dal Municipio X “a costo zero” per promuovere le kermesse organizzate, ha fatto riferimento alla “testata” che “Robertino” Spada, presunto reggente dell’omonimo clan che imperversa sul litorale capitolino, ha rifilato a Daniele Piervincenzi, inviato della trasmissione Rai Nemo-Nessuno Escluso, episodio per i quali i giudici hanno riconosciuto il “metodo mafioso” e che ha aperto di fatto la strada al maxi-blitz del marzo scorso contro tutta la famiglia sinti.

Come detto, lo spot di 30 secondi – che in città sta andando in onda su alcune emittenti romane e che viene trasmesso sulla radio che intrattiene i passeggeri in attesa delle metropolitane – sta creando diverse polemiche, specialmente sui social, con la consigliera di Forza Italia, Mariacristina Masi, che ha annunciato un’interrogazione a riguardo. “Chiunque abbia commissionato lo spot che ammicca alla famosa capocciata è un demente – attacca il consigliere municipale delle Liste per l’Autonomia, Andrea Bozzi – Chiediamo di sospendere subito la programmazione. Mentre cittadinanza e categorie produttive fanno di tutto per emancipare il nostro territorio dall’immagine criminosa e falsata di un’intera città, chi ci governa pensa bene di ricordarla agli utenti della Metro”.

Polemiche tuttavia rispedite al mittente sia dall’amministrazione municipale sia dall’autore dello stesso spot, l’attore Fabio Avaro, che si assume la “responsabilità” del “fattaccio”. “Quando dal Municipio mi hanno chiesto di realizzare questo spot – racconta a IlFattoQuotidiano.it – ho detto che o lo scrivevo a modo mio o non se ne faceva niente. L’idea di cazzeggiare in maniera ironica e autoironica su argomenti seri doveva essere un modo da un lato per sdrammatizzare, dall’altro per far passare il messaggio che Ostia non è solo coatti e capocciate. Questo sono io, questi sono i miei spettacoli: se volevano uno speaker potevano chiamare attori o doppiatori molto più bravi di me”. E ancora: “È la mia ennesima marachella? Ne sono contento se serve a fare pubblicità al mio territorio”. Poi conferma: “È stato un mio regalo al Municipio. Nessun costo. Mi sono fatto solo rimborsare un’ora di studio registrazione”.

Sulla stessa falsariga, sebbene con tono istituzionale, la replica della minisindaca del M5S, Giuliana Di Pillo, che insieme ai componenti della sua giunta ha ascoltato l’audio e lo ha avallato prima che venisse diffuso: “Non avevamo alcuna intenzione di sminuire un episodio gravissimo verificatosi sul nostro territorio – spiega la presidente in una nota – piuttosto ribaltare l’immagine negativa emersa a livello nazionale e mettere in evidenza quanto di buon si sta tentando di fare da parte di questa amministrazione. Ritengo ancora che le persone oneste ed intelligenti sappiano cogliere il vero spirito di questa iniziativa”. Per il momento non si registrano reazioni dal Campidoglio, anche se la questione sarebbe finita sul tavolo virtuale della sindaca Virginia Raggi, la quale al momento non si è espressa.