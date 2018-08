Lo scrive il titolare della Famiglia su Facebook, commentando i fatti degli ultimi giorni che "rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l’arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, certi partiti) per puntare il dito contro il popolo italiano, accusarlo falsamente di ogni nefandezza". Il vicepremier: "Alle idee, anche le più strane, si risponde con altre idee, non con le manette"

“Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano“. Le parole d’ordine sono quelle di CasaPound, ma la proposta è del ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana. “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, aggiunge l’esponente della Lega, bocciando con vigore la tesi secondo cui in Italia vi sarebbe un’emergenza razzista. Una presa di posizione sulla quale Matteo Salvini concorda: “Già in passato la Lega aveva proposto di abolire la Legge Mancino. Sono d’accordo con la proposta di Fontana – ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno – alle idee, anche le più strane, si risponde con altre idee, non con le manette“.

“I fatti degli ultimi giorni – scrive Fontana riferendosi in particolare all’aggressione a Daisy Osakue, che non si è rivelato un attacco a sfondo razziale – rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l’arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, certi partiti) per puntare il dito contro il popolo italiano, accusarlo falsamente di ogni nefandezza, far sentire la maggioranza dei cittadini in colpa per il voto espresso e per l’intollerabile lontananza dalla retorica del pensiero unico. Una sottile e pericolosa arma ideologica studiata per orientare le opinioni. Tutte le prime pagine dei giornali, montando il caso ad arte, hanno puntato il dito contro la preoccupante ondata di razzismo, per scoprire, in una tragica parodia, che non ce n’era neanche l’ombra”, sostiene ancora l’esponente del Carroccio.

Le cui prime parole nelle vesti di ministro della Repubblica erano state un attacco ai diritti delle famiglie gay: “Non esistono“, aveva asserito Fontana appena entrato in carica, puntando il dito anche contro l’aborto: “Voglio intervenire per potenziare i consultori per cercare di dissuadere le donne ad abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà”.

Tutti temi cari all’estrema destra, da cui ora il ministro mutua la retorica: “Se c’è un razzismo, oggi, è in primis quello utilizzato dal circuito mainstream contro gli italiani. La ragione? Un popolo – aggiunge il ministro leghista – che non la pensa tutto alla stessa maniera e che è consapevole e cosciente della propria identità e della propria storia fa paura ai globalisti, perché non è strumentalizzabile. Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano. I burattinai della retorica del pensiero unico – conclude – se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”.

Le prime reazioni arrivano dal Partito Democratico: “E’ un governo sempre più nero – commenta su Twitter Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato – il ministro della Famiglia (sic) Fontana ora propone di abolire la legge #Mancino che vieta l’apologia di fascismo. La cosa grave è che non si tratta di un colpo di sole di un ministro un po’ strambo”. “A questo governo fascisti e razzisti evidentemente piacciono. Perché di questo governo razzisti e fascisti evidentemente sono parte“, twitta il presidente dem Matteo Orfini.

Per Edoardo Patriarca “di retorico qui ci sono solo le parole del ministro Fontana, che le spara sempre più grosse per farsi notare. La legge Mancino la difenderemo con i denti, perché giustamente punisce qualsiasi forma di odio”. “L’ideologia permea tutto il ragionamento di Fontana. Basta con chi nega che in Italia stiamo raggiungendo livelli preoccupanti sul fronte dell’intolleranza. Le aggressioni di questi giorni ci dicono che sta crescendo l’odio verso chi è differente dalla maggioranza”, conclude il senatore dem.