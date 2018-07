I dati di Swg per il TgLa7. Carroccio ancora primo partito anche se perde lo 0,4 in una settimana. Ma è la stessa quota che guadagnano i Cinquestelle. Tra le opposizioni l'unica a crescere è Forza Italia

Il Movimento Cinque Stelle recupera terreno sulla Lega. Il Partito Democratico che crolla di nuovo molto al di sotto al 18 per cento. Potere al Popolo che supera Liberi e Uguali. Sono i dati principali del sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7. Secondo l’istituto triestino il Carroccio resta, nonostante una flessione di quasi mezzo punto, il primo partito nelle intenzioni di voto, al 30,3 per cento. Ma le preferenze in uscita vengono riassorbite comunque nella cosiddetta area di governo (che oggi resiste a una quota molto alta, al 60 per cento), perché sono riprese dal M5s che sale al 29,7.

Tra le opposizioni la forza politica che cala di più è il Pd che scende dello 0,7 in una settimana, fermandosi al 17,4. Scende dello 0,4, invece, Fratelli d’Italia. L’unico partito di minoranza a salire è invece Forza Italia che comunque non va oltre l’8,6.

Un sorpasso che fa notizia avviene a sinistra, dove Potere al Popolo, che è una forza extraparlamentare, con un balzo di mezzo punto, tocca il 2,5 e riesce a superare Liberi e Uguali (2,4, meno 0,2 in una settimana). L’ultimo partito degno di nota, infine, è PiùEuropa che torna a galleggiare sopra al 2 per cento.