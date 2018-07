Daisy Osakue, primatista italiana under 23 nel lancio del disco, è stata aggredita questa notte mentre rientrava a casa, a Moncalieri. La giovane 22enne della nazionale italiana di atletica leggera, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita duramente al volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa: trasportata all’ospedale Oftalmico di Torino, ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata.

Secondo le prime ricostruzioni della mattinata, Daisy era con un gruppo di amici mentre è stata bersaglio degli aggressori, e solo la ragazza è rimasta ferita. Al momento, i carabinieri che sono al lavoro per identificare il conducete dell’auto e i passeggeri, escludono che le motivazioni dell’azione possano essere ricondotte a discriminazione razziale e razzismo. Ora la carriera della giovane atleta potrebbe avere una battuta d’arresto: è a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino.

“Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c’è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri in questo paese?”: scrive Enrico Mentana sul suo profilo Facebook, mentre riporta la notizia dell’aggressione. “Cosa erano, sostenitori di altre nazionali? Anche se si sta al mare non si può nascondere la testa sotto la sabbia” commenta il direttore del TgLa7, facendo riferimento agli ultimi fatti di cronaca.