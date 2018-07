“Non ci aspettavamo lo sgombero oggi. Era previsto per domani”. Gli abitanti del Camping River si sono radunati davanti all’ingresso del campo sgomberato dalla polizia locale stamane. “Ci sono stati spintoni”, racconta una ragazza, non ancora maggiorenne, mentre mostra un video alle telecamere. “Per fortuna non è successo niente e c’è stata solo tensione”, dice il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. “La polizia locale ha fatto il suo dovere. Il fatto è che qui non c’è neanche un’ambulanza e ci sono bambini appena nati e persone malate. Questo è uno sgombero politico, dopo l’incontro tra Virginia Raggi e Matteo Salvini”. Dal Campidoglio fanno sapere che su 350/400, 43 persone hanno accettato la presa in carico presso il circuito di accoglienza di Roma Capitale”. “Ci propongono centri temporanei e di separare mariti, mogli e figli maggiorenni.Ma dopo 30 anni di matrimonio lascio mio marito?”. Secondo gli ex operatori della coop che gestiva il campo, molte persone si sposteranno in altri campi rom della Capitale