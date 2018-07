Gli sfollati sarebbero oltre 6500, come scrive l'agenzia di stampa nazionale Laos News Agency. La diga si trova nella provincia sud-orientale di Attapeu, e i lavori sono in carico alla Xe Pien-Xe Namnoy Power Compan

Centinaia di persone sono disperse dopo il crollo di una diga idroelettrica in costruzione nel sud-est del Laos che ha travolto 6 villaggi. “Molte vite umane” sono andate perse e “gli sfollati sarebbero oltre 6500” scrive l’agenzia di stampa nazionale Laos News Agency. Il cedimento è avvenuto nella notte e ha riversato ha riversato nella valle sottostante cinque miliardi di metri cubi di acqua. La diga si trova nella provincia sud-orientale di Attapeu, e i lavori sono in carico alla Xe Pien-Xe Namnoy Power Company. Le autorità hanno messo a disposizione imbarcazioni per trarre in salvo i superstiti nel distretto di San Sai e i soccorritori sono al lavoro per cercare i dispersi e aiutare chi ha perso la propria abitazione.

Da anni le associazioni ambientaliste criticano i progetti di espansione dell’idroelettrico del governo del Laos, esprimendo forti preoccupazioni per l’impatto che le dighe possono avere sul corso e sull’ecosistema del fiume Mekong e sulle comunità rurali dell’area.

Foto da Attapeu Today.