Almeno 50 persone potrebbero essere morte in seguito agli incendi che infuriano nei pressi di Atene: lo scrive la Bbc online, che cita la Croce Rossa. Ma secondo l’emittente greca Skai sono 54. Secondo la stessa Croce Rossa 26 corpi sono stati trovati nel giardino di una villa nel villaggio di Mati. Prima di questa scoperta il bilancio fornito dal portavoce governativo Dimitris Tzanakopoulos era di 24 vittime. La Grecia ha dichiarato lo stato d’emergenza e chiesto anche l’intervento dell’Ue. Decine di case sono già state distrutte dalle fiamme, mentre tanti cittadini e turisti si sono riversati sulle spiagge per venire soccorsi via mare. Le grandi arterie autostradali sono state chiuse per il fumo che impedisce la visibilità. Sarebbero tre i fronti di fuoco che avvolgono la capitale della Grecia in zone residenziali e della costa dove sono numerosi i turisti in fuga