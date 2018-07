“Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 anni“. È che Silvio Berlusconi, ripreso di nascosto col telefonino da una delle ragazze delle serate ad Arcore e seduto su un divano di villa San Martino, risponde alla pressanti richieste, definite “impossibili” dallo stesso ex premier, di alcune giovani in casa con lui che gli chiedono un lavoro in tv. Il video, di cui l’Ansa è venuta in possesso, è stato realizzato a metà del 2011, quando l’inchiesta sul caso Ruby era già scoppiata. Finora non era mai stato diffuso ed è stato depositato agli atti del processo Ruby ter.