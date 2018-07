Uno spacciatore nigeriano sta scappando da due poliziotti in borghese. Le telecamere a circuito chiuso riprendono il momento in cui, mentre corre in un sottopassaggio, un ragazzo che cammina nella direzione opposta gli si para davanti e lo blocca, permettendo alle forze dell’ordine di arrestarlo. Il giovane, un 18enne seminarista, è stato premiato per il suo gesto dal sindaco di Treviso, dove è accaduto l’episodio.