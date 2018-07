La senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, in conferenza alla sala stampa della Camera dei Deputati attacca il decreto dignità: “Pericoloso che l’Italia diventi il paese degli scappati. Decreto dignità indegna rappresentazione della realtà. Spinge a uscire, mentre dovremmo promuovere l’entrata. Si confonde delocalizzazione con multi localizzazione. Purtroppo parliamo con persone che fanno come primo lavoro il Ministro del lavoro. Il mercato va conosciuto, praticato. Un’economia sociale è fondamentale. Invece noi facciamo gli autarchici. Favoriamo i dazi. Una posizione surreale e antistorica. Facciamo disegni di legge rapidi ed efficaci per non costringere gli imprenditori a scappare. Siamo gli avvocati difensori dell’Italia che lavora e che produce. E lotteremo senza quartiere”