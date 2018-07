La ragazza ha avuto una violenta reazione allergica che le ha procurato una fortissima crisi respiratoria mentre si trovava in auto con il fidanzato. Inutile l'uso dei farmaci che aveva con sé. In programma martedì l'autopsia sul suo corpo

Sigilli alla cucina e titolare dell’azienda indagato. È quanto hanno deciso gli inquirenti che indagano sulla morte per shock anafilattico di una 24enne di Navacchio, nel Pisano, dopo una cena in un ristorante della zona. La donna, Chiara Ribechini, è deceduta dopo aver mangiato nel locale domenica sera. Le cause alla base dello shock verranno accertate dall’autopsia, in programma martedì, disposta dal pubblico ministero di Pisa, Giancarlo Dominijanni.

La ragazza ha avuto una violenta reazione allergica che le ha procurato una fortissima crisi respiratoria mentre si trovava in auto con il fidanzato. La vittima è morta mentre i sanitari del 118 la stavano soccorrendo. La donna girava sempre in compagnia dei farmaci necessari a gestire le sue reazioni, ma domenica sera nonostante li abbia presi non sono stati sufficienti a salvarla.

Secondo quanto si è appreso, Ribechini aveva già frequentato altre volte il locale dove aveva cenato prima di avvertire il malore che ne ha provocato la morte.