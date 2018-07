Nel giorno in cui Theresa May racconta alla Bbc che il presidente degli Stati Uniti d'America le avrebbe consigliato di "fare causa all’Unione Europea" i rapporti tra Usa e Ue sono messi ulteriormente in dubbio direttamente dall'inquilino della Casa Bianca

Un’intervista rilasciata da Donald Trump alla Cbs costringe alla replica via twitter Donald Tusk. Nel giorno in cui Theresa May racconta alla Bbc che il presidente degli Stati Uniti d’America le avrebbe consigliato di “fare causa all’Unione Europea” i rapporti tra Usa e Ue sono messi ulteriormente in dubbio direttamente dallo stesso Trump. Nell’intervista rilasciata al network americano l’inquilino della Casa Bianca avrebbe bollato Russia, Unione europea e Cina come “nemici” degli Stati Uniti.

“Penso che abbiamo molti nemici, credo che l’Unione europea sia un nemico, per quello che fa a livello commerciale. Ora, non penseresti all’Unione europea, ma è un nemico“, ha detto dal suo resort golfistico di Turnberr, in Scozia. Secondo il leader Usa, che domani incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin a Helsinki, anche “la Russia è un nemico per certi aspetti, la Cina è un nemico economicamente, certamente sono nemici, ma questo non significa che siano cattivi. Non significa niente, significa che sono competitivi”.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) 15 luglio 2018

Trump ha quindi ribadito di avere “un grosso problema con la Germania”. Riferendosi all’accordo fatto con la Russia sul gasdotto o Nord Stream 2, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che “c’è molta rabbia per il fatto che la Germania paghi miliardi di dollari alla Russia”. “Penso anche che sia una brutta cosa, stanno sventolando una bandiera bianca?”, ha aggiunto. Gli Usa, infatti, hanno imposto all’Ue e ad altri alleati dazi su acciaio e alluminio, scatenando delle misure di risposta. Una guerra commerciale è in corso anche con la Cina, dopo che gli Stati Uniti hanno applicato dazi per quelle che definiscono delle pratiche commerciali ingiuste da parte di Pechino. Le dichiarazioni così nette di Trump hanno costretto alla replica il presidente del consiglio europeo. “America e l’Ue sono i migliori amici. Chiunque dica siamo nemici diffonde fake news“, è il tweet di Tusk.