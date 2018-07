Dopo quattro ore di attesa in rada, l'imbarcazione della Guardia costiera ha ricevuto l'autorizzazione all'attracco. Il rapporto di polizia e Sco: due denunciati per Impossessamento di nave, minacce e violenza. La Procura aspetta gli atti per decidere come procedere. Si indaga anche su eventuali scafisti a bordo. Il vicepremier: "Non abbiamo fretta di farli sbarcare"

Dopo quattro ore di attesa in rada, la nave Diciotti ha ricevuto l’autorizzazione a entrare nel porto di Trapani. L’imbarcazione con a bordo i 67 migranti soccorsi nei giorni scorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla nave della Guardia costiera italiana è attesa ora al molo Ronciglio. “Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non c’è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità“, ha detto da Innsbruck il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “O hanno mentito gli armatori denunciando aggressioni che non ci sono state e allora devono pagare o l’aggressione c’è stata e allora i responsabili devono andare in galera”, ha ribadito il vicepremier nella conferenza stampa dopo la riunione con i colleghi europei.

Sulla nave Diciotti “in Procura c’è un dibattito. Non abbiamo fretta di farli sbarcare”, ha aggiunto Salvini a margine. Quanto rimarranno a bordo i migranti sulla nave arrivata in porto a Trapani? “Tutto il tempo necessario – ha aggiunto – Chi deve decidere ha tutti gli elementi necessari per decidere”. Il ministro smentisce anche un braccio di ferro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Vado d’amore e d’accordo con Danilo Toninelli. Oggi non l’ho sentito ma l’ho messaggiato”. Che cosa gli ho scritto? “Non ve lo dico, sono cose carine e riservate”, ha risposto il leader leghista.

Secondo quanto scrive l’Ansa, la decisione di far aspettare la Diciotti in rada dipendeva dall’inchiesta in corso per identificare eventuali scafisti che potrebbero essere stati salvati assieme ai migranti, oltre che per chiarire quanto avvenuto a bordo della Vos Thalassa, visto che il comandante del mercantile aveva segnalato una situazione di “grave pericolo” per l’equipaggio richiedendo l’intervento della Diciotti, dopo le proteste di due persone a bordo.

I due sono stati identificati e denunciati: impossessamento di nave, minacce e violenza sono i reati ipotizzati dalla squadra mobile della Questura e del Servizio centrale operativo (Sco) della polizia di Roma. Il rapporto non è stato ancora consegnato alla Procura di Trapani che dovrà decidere se e quali provvedimenti prendere. I reati sarebbero stati commessi nei confronti del comandante e dell’equipaggio della Vos Thalassa dopo che i migranti avevano scoperto che la nave stava dirigendosi verso la Libia. I destinatari potrebbero essere “i due facinorosi” citati da Salvini parlando di “un ghanese e di un sudanese“.

Intanto il procuratore capo Alfredo Morvillo aspetta gli atti della Polizia e dello Sco e soltanto dopo aver ricevuto l’informativa e dopo l’attracco nel porto di Trapani della Diciotti deciderà, avendo a quel punto la competenza in base alla legge, come procedere. Determinanti sono le testimonianze del comandante e dell’equipaggio per stabilire l’entità delle minacce fatte da alcuni dei migranti dopo che si erano accorti che stavano per dirigersi verso la Libia. La polizia ha anche acquisito mail e testi di messaggi che si sono scambiati in quei frangenti la Vos Thalassa e la società che la gestisce e le successive informazioni fornite al comando generale della Capitaneria di porto italiana che ha disposto l’intervento della nave Diciotti e il trasbordo dei migranti sulla nave della guardia costiera.

Ma indagini sono in corso anche per identificare eventuali scafisti dell’imbarcazione sulla quale si trovavano i migranti soccorsi la sera del 9 luglio scorso. Successivamente la Guardia costiera è intervenuta perché il comandante del mercantile ha segnalato una situazione di “grave pericolo” per l’equipaggio, tutto composto da italiani, minacciato da alcuni migranti soccorsi all’arrivo in zona di una motovedetta libica. E per questo sono stati fatti trasbordare su nave Diciotti della Guardia costiera italiana dove quindi, assieme ai migranti, ci potrebbero essere anche degli scafisti.

Nel frattempo c’è un sit-in di protesta contro il ministro dell’Interno Salvini è stato organizzato al porto di Trapani. Una trentina di persone in tutto, alcune indossano la maglietta rossa altre la maglietta di Libera, sono al molo Ronciglio gridando slogan come “Restiamo umani”. Alcuni indossano delle manette. All’iniziativa aderiscono diverse associazione, comprese Libera e Cgil che contestano i “muri che qualcuno vuole mettere fra i migranti e le nostre città” e invitano il Movimento 5 stelle a “non farsi trascinare da Salvini”.

E il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, questa mattina parlando all’Adnkronos ha attaccato Salvini: “Faccia il ministro. Gli spot elettorali li faccia dentro il suo partito e non governando il Paese che ha una Costituzione salda”. “L’eventuale privazione della libertà personale la dispone la magistratura in caso di violazioni di leggi italiane e non certo Salvini con un tweet“, ha detto Tranchida, replicando a distanza al capo del Viminale e alla sua frase: “I violenti dirottatori dovranno scendere dalla nave Diciotti in manette“. “E ovvio che le leggi valgono per tutti – ha aggiunto il primo cittadino trapanese – e chi ha sbagliato deve pagare, ma l’accertamento dei reati spetta alla magistratura e non al ministro. Salvini tenga bene a mente che sta governando un Paese e che non può farlo continuando un’eterna campagna elettorale“.