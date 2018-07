Africani feriti a colpi di pistole soft air, a Forlì. Sono stati due gli episodi, in pochi giorni, su cui i carabinieri stanno indagando. Il primo risale a due giorni fa, quando un ivoriano di 33 anni è stato affiancato da un’auto mentre era in sella alla sua bici, in viale Bolognesi, e poi è stato colpito da un proiettile partito presumibilmente da una pistola ad aria compressa. Ha riportato lievi ferite all’addome, con prognosi di 10 giorni.

La vittima del secondo episodio è una donna nigeriana: nella notte tra lunedì e martedì, in corso Garibaldi, è stata avvicinata da un motorino e ferita ad un piede con colpo partito sempre da una pistola da softair. La donna non ha denunciato l’accaduto per paura. A raccontarlo è stato Gbeu Serge Diomande, componente della consulta degli stranieri: “Sì, si può chiamare razzismo. Perché si spara ai neri”, ha dichiarato al Resto del Carlino. I Carabinieri indagano per verificare se dietro ai due episodi ci siano gli stessi responsabili.