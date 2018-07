“Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli ‘scrocconi'”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook postando il video che immortala le reazioni, a bordo di un autobus della capitale, di fronte ad un passeggero senza biglietto alle prese con il controllore e con un altro cittadino che lo ‘rimprovera‘: “O fai il biglietto o scendi. Che gli altri pagano per te?”. Solo ieri la prima cittadina ha presentato il sistema unico di segnalazione di Roma Capitale in cui i romani possono segnalare al comune, con tanto di video e foto, sia problemi da risolvere come buche e cumuli di rifiuti, o quelli che Raggi ha definito comportamenti “incivili” di concittadini che in tal modo possono essere sanzionati.