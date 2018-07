“Più che avere un reddito di cittadinanza sarebbe meglio avere un’opportunità di cittadinanza, quindi per esempio destinare le risorse disponibili per avere scuole migliori”. A dirlo è il presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici, Carlo Cottarelli, a Milano per la presentazione del proprio libro. “Il decreto dignità? I cambiamenti sono piuttosto contenuti” ha aggiunto.