“Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel, preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un ‘misunderstanding‘: la bozza di testo diffusa ieri verrà accantonata“. Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook, in vista del vertice sui migranti domenica nella capitale delle istituzioni comunitarie che anticiperà il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno.

“Domenica al centro della discussione sull’immigrazione ci sarà la proposta italiana – prosegue il presidente del Consiglio – e se ne discuterà insieme alle proposte degli altri Paesi. L’incontro non si concluderà con un testo scritto, ma solo con un summary delle questioni affrontate e sulle quali continueremo a discutere al Consiglio europeo della prossima settimana”. “Nessuno può pensare di prescindere dalle nostre posizioni. Ci vediamo domenica a Bruxelles!”, conclude il premier.

Cosa non piace all’Italia della bozza trapelata nelle scorse ore? Nel documento si parla di “un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea” con la “riduzione del numero di arrivi illegali nell’Unione”, attraverso una serie di misure e proposte. Quindi un possibile passo avanti verso il rafforzamento delle frontiere esterne dell’Unione, punto su cui tutti vanno d’accordo con l’Italia. Ma si parla anche di “una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando” procedure “veloci” per i trasferimenti verso il Paese competente. Ovvero l’Italia, almeno per quel che riguarda il flusso di partenze dalla Libia.

“Condividiamo la preoccupazione dell’Italia” ma “la bozza della dichiarazione di domenica sarà riequilibrata prima del vertice, si tratta solo di una bozza per la discussione”, aveva detto una portavoce della Commissione europea a margine della conferenza stampa del commissario alla Migrazione Dimitris Avramopoulos, sottolineando che i leader di Grecia e Malta condividono le stesse preoccupazioni.