ggi pomeriggio Virginia Raggi verrà sentita in Procura a Roma come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta su Luca Parnasi, l’imprenditore romano arrestato qualche giorno fa, con altri, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione. Al sindaco di Roma, completamente estranea alle indagini, potrebbero essere fatte domande sul ruolo di Luca Lanzarone, il pentastellato finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione. Secondo i pm Paolo Ielo e Barbara Zuin era il consulente di fatto del comune per le questioni relative allo stadio della Roma. Sempre secondo l’accusa avrebbe messo a disposizione questa funzione ottenendo in cambio da Parnasi la promessa di consulenze allo studio legale a lui collegato.