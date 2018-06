Viaggio da incubo quello dei passeggeri del treno Italo 9989, partito da Milano ieri e diretto a Roma Termini. Il convoglio si è bloccato prima di arrivare nella capitale, all’altezza di Riano, per un guasto definito “irreparabile”. I viaggiatori sono rimasti bloccati per quasi cinque ore ore, costretti a dividersi l’acqua che avevano dietro. Solo a notte inoltrata i passeggeri sono stati accompagnati su un altro convoglio, facendoli camminare in galleria. Il video è stato pubblicato dalla cronista di Sky Lia Capizzi, che si trovava sul treno e che su twitter ha fatto la cronaca ora per ora dell’accaduto