Il ministro Salvini: "Vediamo di risolvere". Poi ribadisce che i porti restano chiusi anche per la "Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati da portare in Italia. Non chineremo il capo". Toninelli, ministro delle Infrastrutture: "Il problema è europeo, Italia lasciata sola". Merkel: "Serve polizia di frontiera europea". Ravasi: ""Ero straniero e non mi avete accolto"

Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia da imbarcazioni italiane e internazionali, mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia “in attesa di indicazioni” la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle navi da soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, “di Ong tedesca e battente bandiera olandese, al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati da portare in Italia”. L’Italia, scrive su Twitter il leader leghista, “ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’È CHI DICE NO. #chiudiamoiporti”. Alcuni sindaci civici hanno intanto annunciato la disponibilità ad accogliere la Aquarius a dispetto del braccio di ferro innescato dal governo. “Stiamo lavorando da tutta notte, vediamo di risolverla”, ha poi detto Salvini ai giornalisti.

Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia.

La situazione a bordo dell’Aquarius “è stabile” ma gli “inutili ritardi” allo sbarco dei migranti “stanno mettendo a rischio le persone vulnerabili“, scrive in un tweet Medici senza frontiere sottolineando che si tratta in particolare di 7 donne incinte e 15 persone ustionate, oltre a parecchi migranti con sintomi di ipotermia. “Serve con urgenza una rapida soluzione” alla vicenda e un “porto sicuro” dove sbarcare le persone soccorse, aveva twittato ancora prima la ong postando delle foto dei migranti che pregano e sottolineando che nessuno di loro sa dello stallo diplomatico in corso. A bordo, ha spiegato il capo del team medico di Msf Savid Beversluis a Repubblica, ci sono cibo e acqua solo per due o tre giorni.

Ravasi: “Ero straniero e non mi avete accolto” – “Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius”, ha commentato sempre lunedì mattina, modificando la frase dal Vangelo di Matteo il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

Toninelli: “Gli altri Paesi aprano i loro porti. Il problema è europeo” – Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, M5s, responsabile della gestione dei porti, dal canto suo ha twittato: “È necessario, stavolta, che tutti comprendano che il diritto internazionale non può prevedere un’Italia abbandonata a se stessa. Noi salveremo sempre le vite umane, ma #Malta è la spia di un’Europa che deve cambiare”. “Il presidente del Consiglio Conte”, ha detto Toninelli a Sky Tg24, “ieri sera ha fatto inviare motovedette con medici a bordo e stamattina ne sono stati mandati altri due per sostituire quelli che hanno fatto il turno di notte. Hanno verificato che le condizioni all’interno della nave attualmente sono buone, ci sono viveri a sufficienza e stiamo aspettando l’ufficialità della risposta di Malta. E’ buon senso: i richiedenti asilo vanno salvati all’interno del porto più sicuro e vicino”.

“Va aperto un dibattito europeo”, ha aggiunto Toninelli, “l’Italia non può più essere lasciata sola. L’Europa non può più considerare il confine marittimo dell’Italia come confine solo italiano. La Guardia costiera italiana sta gestendo salvataggi in zone che non sono di competenza dell’Italia perché Malta e la Libia non pattugliano le zone di loro competenza”. Gli altri Paesi europei, ha aggiunto, “aprano i loro porti. Il problema è europeo. Dico a Malta e agli altri partner europei, quelli per esempio la cui bandiera sventola su queste navi Ong, che è giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità perché non sta scritto da nessuna parte che il Paese la cui bandiera batte sulla Ong non debba essere il Paese, una volta acquisiti questi migranti sulla nave, che debba gestire tutte le pratiche di messa in sicurezza e di salvataggio di queste persone”.

Merkel: “Serve polizia di frontiera europea” – La cancelliera tedesca Angela Merkel in un’intervista alla televisione pubblica Ard ha affermato che c’è bisogno di “una vera polizia europea di frontiera che possa agire anche se scontenta uno degli Stati Ue alle frontiere esterne”. All’inizio di giugno, in un’intervista alla Faz, Merkel si era detta convinta che “la sicurezza delle frontiere, la politica di asilo comune e la lotta alle ragioni dell’esodo dei migranti sono la vera questione esistenziale per l’Europa”, oltre a sottolineare che “parte dell’insicurezza in Italia ha la sua origine proprio dal fatto che gli italiani, dopo il crollo della Libia, si sono sentiti lasciati soli, nel compito di accogliere così tanti migranti”. “Abbiamo bisogno di un sistema comune dell’asilo e misure comparabili nella decisione su chi rimane e chi no”, aveva aggiunto Merkel, secondo la quale Frontex diventerà “nel medio periodo una vera polizia di frontiera con competenze europee” e nel lungo periodo dovrà esserci “un ente europeo per l’asilo”.