“La Costituzione è così bella e ben fatta che adesso che sono in Senato la rileggo spesso, l’articolo 3 che riguarda l’altro è un articolo di cui sono innamorata. Insulti dopo il mio discorso in Senato? Mi hanno rallegrato perché alcuni sono umoristici, mi augurano di morire e forse mi allungano la vita. Preoccupata dal nuovo governo? Io mi sono astenuta sul voto di fiducia, ma stiamo a vedere cosa fanno”. Queste le parole della senatrice a vita Liliana Segre intervenuta a Milano a margine della cerimonia di consegna delle ‘Medaglie d’Onore’ concesse con decreto del Presidente della Repubblica a cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra