Il video è stato girato il 1 giugno da un automobilista che stava viaggiando sulla strada di Huntington Beach, in California. Il pilota del velivolo, a causa di un problema al motore, è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza in mezzo al traffico. La manovra, seppur pericolosa, è stata portata a termine senza problemi o danni alle auto e, riferisce la stampa locale, non ci sono stati feriti