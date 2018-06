“Periodo turbolento ma sono pronto a collaborare col nuovo Governo, ovviamente in linea con la posizione di Milano che pensa a crescita “. Così il sindaco Giuseppe Sala intervistato questa mattina in piazza Duomo, al termine della celebrazione della Festa della Repubblica. “I Ministri? Facciamoli lavorare, poi li giudicheremo. Totalmente in disaccordo con Fontana sulle famiglie arcobaleno, ignorare una parte della società è profondamente sbagliato”