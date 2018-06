“Io sono qui per fare i fatti, insieme a una squadra di governo che non ha indagati e condannati, un unicum dal 1994″. Lo ha detto Luigi Di Maio, in una diretta Facebook girata nelle stanze del Ministero dello sviluppo economico e trasmessa una volta terminate le celebrazioni della festa della Repubblica. “Io sarò un servitore dello Stato e del popolo italiano, lo farò con tutte le mie forze. Dipenderà molto dal sostegno che ci darete, alla parata del 2 giugno tanta gente, ma veramente tanta ci ha abbracciava. La mia più grande preoccupazione sarà non deludere gli italiani e non vi deluderò”.