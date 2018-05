Ha pubblicato più di 20 video, sia su Facebook sia su Youtube, in cui canta e balla mentre opera i pazienti. La chirurga Windell Boutte, di Atlanta, è stata denunciata e dovrà affrontare sette diverse cause legali per negligenza. Un’avvocata, Susan Witt, ha fatto sapere che una sua cliente ha subito danni permanenti al cervello per colpa della dottoressa Boutte.