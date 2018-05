“Noi abbiamo un governo pronto per quanto ci riguarda che era il governo Conte con una squadra di governo ben delineata”, ha detto Luigi Di Maio, leader del M5s in una dichiarazione ai cronisti riuniti a Montecitorio e ha aggiunto: “Noi siamo disponibili, a patto che la persona individuata al ministero dell’Economia abbia la stessa caratura intellettuale, la stessa capacità di conoscenza e di contrattazione a livello europeo dei margini di bilancio”. Altra condizione posta dai 5 Stelle è che “il professor Savona deve restare nella squadra, in un altro luogo, in un altro posto da ministro nella squadra di governo perché del professor Savona abbiamo grande stima e conosciamo le sue capacità”