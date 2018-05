Circa sette mesi fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale alcune scolaresche. Il Capo dello Stato ha risposto alle domande degli studenti e, in particolare, nel video, a quella di un ragazzo che gli chiede come si comporta quando gli capita di firmare atti che non gli piacciono. “Ho il dovere di firmare decreti del governo, provvedimenti e leggi del Parlamento, anche se non li condivido. Devo accantonare le mie convinzioni personali perché devo rispettare ciò che dice la Costituzione, e cioè che la scelta delle leggi spetta al Parlamento, e la scelta dei decreti che guidano l’amministrazione dello Stato al governo”. Il Presidente ha poi aggiunto: “C’è un caso in cui devo non firmare: quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente con la Costituzione”.