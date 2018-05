“Ricandidarmi alle prossime elezioni? Io sono pronto, nella vita bisogna essere sempre pronti per andare avanti. Chi si ferma è perduto. Ci sono tantissime possibilità che io mi candidi con la Lega. Ho sempre sostenuto e sostengo Berlusconi, ma lo chiamo sempre per incontrarlo e lui non mi risponde”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, che aggiunge: “Io alla fine per fare del bene al Paese e ai cittadini posso scegliere la Lega, perché Matteo mi conosce molto bene. Salvini è stato con me in Corea, sa quanto valgo. Potrebbe approfittare della mia amicizia con la Corea del Nord. Tra me e Salvini è scattato subito un feeling di amicizia da quando siamo partiti insieme per la Corea”. E prosegue: “Prima gli italiani? Lo dico convintamente, ci mancherebbe altro. Per me è sempre stato così e sarà sempre così. I tedeschi ci hanno dato degli scrocconi? Si sciacquassero la bocca prima di parlare degli italiani, si dovrebbero stare zitti, ne hanno combinate di cotte e di crude in tutto il mondo. Mio padre è stato prigioniero in Germania”. Razzi chiosa: “Un’altra battaglia che accomuna me e Salvini è quella per la riapertura delle case chiuse. Io e Matteo la faremo insieme per il bene del Paese e per il bene di tutti”