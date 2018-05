CRONACA ORA PER ORA - L’economista al Colle: “Squadra in tempi brevissimi, programma che porti il Paese al voto. Mi impegno a non candidarmi alle prossime elezioni”. Tensione Fi-Lega, Salvini: “Se Berlusconi lo vota alleanza finita”. Mulè: "Voteremo contro". Ma Gelmini: "Senso di responsabilità"

Un programma di governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al governo M5s-Lega, Cottarelli è rimasto a colloquio con il capo dello Stato per circa un’ora. L’idea che dovrà realizzare è quella del governo “di servizio” che già il presidente della Repubblica aveva proposto il 7 maggio, dopo il fallimento delle trattative tra M5s e Pd. Il presidente incaricato ha rassicurato “sulla gestione prudente dei conti pubblici” e sul “dialogo costruttivo con l’Ue” e ha garantito “tempi molto stretti” per la presentazione della “lista dei ministri” al Quirinale. “Sono molto onorato come italiano di questo incarico” ha detto l’economista, “e naturalmente ce la metterò tutta. Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni”.

La strada indicata da Cottarelli è un “programma che in caso di fiducia includa l’approvazione della legge di bilancio e poi preveda lo scioglimento del Parlamento e elezioni nel 2019. In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente e il suo compito è quello dell’ordinaria amministrazione per le elezioni dopo il mese di agosto”. Poi ha ribadito quello che già Mattarella aveva specificato quando per primo alla stampa aveva ipotizzato la nascita di un esecutivo super partes: “Il governo manterrebbe una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi e chiederò lo stesso impegno a tutti i membri del futuro governo”. La parte finale del discorso è stata dedicata ai conti pubblici e al rapporto con l’Unione europea: “Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l’economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici. Il dialogo con la Ue in difesa dei nostri interessi è essenziale, deve essere un dialogo costruttivo, nel pieno riconoscimento del ruolo essenziale dell’Italia”. Cottarelli ha infine confermato la “continua partecipazione all’area dell’euro”.

Numeri alla mano, l’ipotesi che il nuovo governo possa ottenere la maggioranza in Parlamento è (quasi) impossibile. Movimento 5 stelle e Lega hanno già annunciato il loro no. Resta ancora un’incognita il comportamento di Forza Italia. Renato Brunetta ha dichiarato a la Stampa che il suo partito voterà sì “per tutelare i risparmi dalla speculazione“, ma poco dopo Giorgio Mulè – portavoce unico dei gruppi parlamentari – ha negato gli azzurri diano il loro appoggio. Non è in discussione invece il sostegno da parte del Partito democratico: “Siamo compatti per il Sì”, ha detto il segretario reggente Maurizio Martina. Continua sulla linea dell’impeachment contro Mattarella il Movimento 5 stelle. Una posizione confermata dal deputato Manlio Di Stefano: “Dal Colle c’è stata un’ingerenza politica bella e buona”. Alessandro Di Battista, ex deputato M5s che in questi giorni è stato vicino a Luigi Di Maio nel definire la linea, ha confermato che partirà il 29 maggio per il suo viaggio tra Stati Uniti e Sud America. Ma ha anche detto di essere pronto a tornare per la campagna elettorale. E’ uscito dal silenzio anche Beppe Grillo: “Sono uscito stamattina e ho visto questa cosa avvilente: le persone non parlano, guardano nel vuoto, come se fossero sostituire da un alieno che gli è entrato dentro, come nei film di fantascienza. Perché è avvilita la gente? Perché c’è qualcuno o qualcosa che parla al posto di milioni di italiani, che è il mercato. Il mercato parla con frasi tipo ‘è ottimista’, ‘è euforico’, ‘è salito’, ‘è sceso’… L’ho sentito e mi ha detto che è avvilito, è sotto analisi a Bruxelles”, ironizza il garante del M5S. “Il mercato oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo oggi in Italia”.

CRONACA ORA PER ORA

17.31 – Berlusconi: “Alle urne unica soluzione: centrodestra unito”

“A chi mi chiede quale sarà il futuro del centrodestra rispondo che alle prossime elezioni non immagino altra soluzione che quella di una coalizione di centrodestra unità con Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, destinata sicuramente a prevalere anche per la possibilità di una mia candidatura”. Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

17.28 – Berlusconi: “Forza Italia non voterà la fiducia al governo Cottarelli”

“Per quanto riguarda la fiducia al governo tecnico la nostra posizione non può che esser negativa”. Lo afferma in una nota Silvio Berlusconi.

17.27 – La polizia postale monitora le minacce sul web a Mattarella

La Polizia postale ha avviato un monitoraggio su siti web e social con l’obiettivo di segnalare all’autorità giudiziaria tutti quei comportamenti e dichiarazioni contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in cui si configurino reati perseguibili d’ufficio.

17.20 – Salvini: “Contratto di programma sarà buono tra 3 mesi”

“Abbiamo lavorato bene con i Cinque Stelle, dignitosamente, avevo dubbi all’inizio. Quel programma rimarrà, torna buon tra due-tre-quattro mesi”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo alla registrazione di Matrix, in onda stasera su Canale 5.

17.20 – Salvini: “Il Parlamento deve cambiare la legge elettorale”

“Il Parlamento ha il dovere di cambiare legge elettorale, chi prende un voto in più ha diritto a governare”. Lo dice Matteo Salvini, durante la registrazione di Matrix, su Canale 5.

17.11 – Di Maio: “Consiglieri del Quirinale bugiardi”

“Più che il Presidente andrebbero messi in stato di accusa i suoi consiglieri. Non credeteci”. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio attaccando i consiglieri del capo dello Stato per aver diffuso la notizia che Savona era a favore dell’uscita dall’euro. “Sono balle. Un’altra bufala è quella per cui Mattarella ha tutto il diritto di scegliersi il ministro dell’Economia. Ma quando mai? Ma dove sta scritto? Quando dei ministri sono stati rifiutati c’erano dei motivi oggettivi. Gratteri era un magistrato in funzione, Previti era l’avvocato di Berlusconi (non si può trattare la cosa pubblica come un affare privato), Maroni non andò alla Giustizia perché aveva dei problemi giudiziari. Ma Savona che ha fatto? Ha scritto un libro? Esistono reati di opinione in Italia”, attacca Di Maio.

17.07- Di Maio: “Ministro condannato sì, se critichi l’Europa no”

“La situazione è molto grave, gravissima. Ieri si è sancito il concetto che può fare il ministro anche se sei un condannato, un indagato per mafia, per corruzione, uno che va a prostitute, ma guai se critichi l’Europa. Il voto degli italiani è stato totalmente svuotato dai suoi valori e questo non è accettabile”. Così Luigi Di Maio in un video su Fb in cui invita alla mobilitazione.

17.02 – Di Maio: “Da Mattarella atto ignobile”

“Ieri poteva partite un governo supportato da una maggioranza, è stato un atto ignobile bloccarlo”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, dopo l’incontro con Matteo Salvini alla Camera.

17.01 – Di Maio: “Avanti con impeachment. Se la Lega c’è, è certezza”

“Siamo convinti ad andare avanti con l’impeachment, obbligheremo il Parlamento a discutere di quanto successo ma soprattutto faremo in modo che alle prossime elezioni non ci sia lo stesso Presidente”. Lo afferma in un video su facebook il leader del M5S Luigi Di Maio . “Se la Lega non fa passi indietro qui parliamo di una certezza assoluta. Non facciamo questa cosa a cuor leggero ero un estimatore di Mattarella ma la scelta di ieri è stata incomprensibile”, aggiunge.

16.59 – Di Maio: “Andrebbe messo in stato d’accusa qualche consigliere di Mattarella”

“Sono veramente deluso. Andrebbe messo in stato d’accusa qualche consigliere di Mattarella, più che il presidente, ma questo istituto non esiste”. Lo dice Luigi Di Maio, intercettato dai cronisti dopo aver incontrato Matteo Salvini.

16.56 – Di Maio: “Noi responsabili, domani incontro tra capigruppo M5s e Lega”

“Parte il governo ma nelle commissioni chi sarà la maggioranza e chi l’opposizione? Ci divertiremo, perché visto che si sta stravolgendo l’assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi. Se non ci fanno realizzare il contratto dal governo lo realizziamo dal Parlamento”. Lo dice Luigi Di Maio al termine dell’incontro con Matteo Salvini. “Domani si incontrano i capigruppo di Lega e Cinque stelle” per fare “partire” le commissioni parlamentari, annuncia.

16.55 – Di Maio: “2 giugno grande manifestazione a Roma”

“Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione, con un video su facebook, i cittadini.

16.50 – Di Maio: “La scusa dei mercati è una bufala”

“La scusa dei mercati è una bufala. I mercati sono preoccupati per l’instabilità e con la nascita di un governo politico non ci sarebbero stati problemi”. Così Luigi Di Maio su facebook.

16.50 – Di Maio: “Chiamo i cittadini alla mobilitazione”

“Chiamo i cittadini alla mobilitazione, fatevi sentire, è importante che lo facciate sin da ora. Organizzeremo delle manifestazioni pacifiche, simboliche”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio spiegando di aver appeso il Tricolore alle finestre degli uffici dei gruppi pentastellati e invitando a fare altrettanto ai militanti.

16.48 – Salvini: “Trasformiamo contratto in progetti di legge”

“E’ stato un incontro produttivo e costruttivo per trasformare in fatti il contratto di governo tramite le commissioni parlamentari. Quello che non può fare il governo perché nasce zoppo proveremmo a realizzarlo tramite il Parlamento”. Lo afferma Matteo Salvini ai cronisti. E a chi gli chiede di un’alleanza con il M5S, il leader della Lega sottolinea: “Non so, so che per tre settimane abbiamo lavorato seriamente ora vediamo di trasformare il contratto in due, dieci progetti di legge”.

16.45 – Salvini: “Centrodestra? Chiedete a Berlusconi”

“Chiedete a Berlusconi”. Risponde così Matteo Salvini, lasciando la Camera dopo aver incontrato Luigi di Maio a chi gli chiede del futuro del centrodestra.

16.42 – Di Maio: “Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia del Paese”

“Ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana, il Presidente della Repubblica ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e non far andare al governo la forza che ha avuto 11 milioni di voti, il M5S. Adesso avremo un governo non solo non votato dal popolo ma anche dal Parlamento, un unicum nella storia della Repubblica”. Lo afferma in un video su facebook il leader del M5S Luigi Di Maio.



16.41 – Di Maio: “Avanti con impeachment, ma aspettiamo qualche giorno”

16.41 – Di Maio: “Alleanza con la Lega? Prematuro parlarne”

16.41 – Di Maio: “Chiamo gli attivisti alla mobilitazione”

“In qualità di capo politico chiamo tutti i nostri attivisti e sostenitori alla mobilitazione”. Così Luigi Di Maio su facebook.

16.39 – Di Maio: “Al voto prima possibile”

“Chiediamo di andare al voto il prima possibile”. Anche ad agosto? “Prima possibile”. Così risponde il capo M5S Luigi Di Maio, interpellato al termine dell’incontro alla Camera con Matteo Salvini.

16.38 – Di Maio: “Accordo con Salvini per realizzare contratto con commissioni”

“Lavoriamo per far partire le commissioni parlamentari e iniziare a realizzare il contratto di governo dal Parlamento. Finché non si va al voto il Parlamento ha un’unica maggioranza, M5S-Lega, e un contratto di governo da realizzare”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con Matteo Salvini.

16.23 – Cottarelli torna a Montecitorio

Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è rientrato a Montecitorio, non più a bordo di un taxi ma di un’auto blu, dopo circa mezz’ora di colloquio con il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. “Non posso dir nulla”, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano sui tempi della crisi.

16.11 – Di Maio e Salvini a Pomeriggio Cinque

16.06 – Adnkronos: “Incontro Di Maio-Salvini”

A quanto apprende l’Adnkronos, è in corso un vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

16.05 – Galantino: “Ripartire su basi meno conflittuali”

“Auspico quello che il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, ha detto più volte, e cioè che ci possa essere la volontà di ricucire, di ripartire su basi meno conflittuali guardando al bene comune”. Così il segretario della Cei, monsignor Nunzio Galantino, sul nuovo governo.

15.58 – Merkel: “Collaboriamo con tutti, ma ci sono i principi dell’eurozona”

“Vogliamo collaborare con tutti i governi, ma ci sono anche dei principi nell’eurozona”. Lo ha detto Angela Merkel, rispondendo ad alcune domande sulle difficoltà future con l’Italia al Global Solutions Summit a Berlino. “Ovviamente ci saranno dei problemi. Anche all’epoca, con la Grecia di Tsipras, ci furono problemi, e poi ci siamo accordati”. “Lavorammo per molte, molte notti fino ad arrivare ad un accordo”, ha aggiunto. Ne vale la pena, per la cancelliera, “l’Italia è un membro importante dell’Ue”, ha concluso.

15.50 – Bonafede: “Alleanza con Lega? Per ora lasciamo perdere strategie”

“Lasciamo perdere per ora le strategie politiche”. Risponde così il deputato M5S, Alfonso Bonafede, nei pressi di Montecitorio, ai cronisti che gli chiedevano se ci fosse realmente la possibilità che alle prossime elezioni il Movimento possa correre in tandem con la Lega.

15.43 – Salvini: “Alleanza con il M5s? Il contratto resta valido”

Un’alleanza con il M5s? “Chiedete a Mattarella, lui ha potere di vita e di morte e sugli italiani. Siamo andati con una squadra, ci è stato detto no. Il contratto rimane valido, se Mattarella è d’accordo…”. Lo afferma Matteo Salvini ai cronisti prima di entrare nell’abitazione dove alloggia a Roma.

15.39 – Salvini: “Mattarella ha fatto l’arbitro che parteggia per una squadra”

“Oggi il governo non c’è perché il presidente della Repubblica ha fatto l’arbitro che parteggiava per una squadra”. Lo afferma Matteo Salvini prima di entrare nell’abitazione dove alloggia a Roma.

15.38 – Cottarelli: “Ce la farò? Vediamo”

Ce la farà? “Vediamo”. Così il presidente incaricato Carlo Cottarelli arrivando al Senato per l’incontro con Maria Elisabetta Casellati ha risposto sorridendo ai giornalisti.

15.32 – Macron elogia Mattarella: “Coraggio e responsabilità”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, appoggia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del quale elogia il “coraggio” e la “responsabilità”.

15.22 – Torino, M5s non partecipa al consiglio

Il Movimento 5 Stelle, per la prima volta dall’inizio del mandato, non partecipa oggi alla seduta del Consiglio comunale di Torino. La decisione per manifestare dissenso nei confronti di una “democrazia a sovranità limitata” e delle scelte del presidente Mattarella, che “mette in discussione il voto di tutti gli italiani”. “Le Istituzioni non possono diventare un palco per maschere tragiche, il nostro posto sarà in piazza tra i cittadini che speravano nel cambiamento”.

15.06 – Salvini: “I nomi non avevano l’ok dei poteri forti”

“Siamo andati al Quirinale con una squadra e un progetto, ma ci è stato di netto di no perhé su alcuni nomi non avevano l’ok dei poteri forti, di Berlino, dei mercati, di Bruxelles, dello spread e di Parigi, quindi chiedete a Mattarella”.

15.05 – Salvini: “Cottarelli? Chi è?”

“Cottarelli? Chi è? Bisogna chiederlo a Mattarella”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intercettato nei pressi della Camera.

15.02 – Bonafede: “Nessun tradimento da Salvini”

“Non c’è stato nessun tradimento” da parte di Matteo Salvini, “abbiamo collaborato molto bene al contratto di governo”. Così il deputato M5S, Alfonso Bonafede, intercettato dai cronisti rientrando alla Camera.

15.01 – Renzi: “Presto al voto, la battaglia sarà sull’Europa”

“Si andrà molto presto alle elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall’Europa e chi vuole un’Italia forte ma dentro l’Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, fatti, argomenti. Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l’appartenenza atlantica dell’Italia e chi non vuole cambiare una linea di politica estera che l’Italia segue da 70 anni”. Così Matteo Renzi nell’e-news.

14.31 – Toninelli: “Ci saranno evoluzioni”

“Ci saranno evoluzioni”. È il commento lapidario di Danilo Toninelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle entrando a Montecitorio.

13.53 – Fonti M5s all’AdnKronos: non escluso patto elettorale con la Lega

Potrebbe cadere un altro grande tabu del pianeta M5S dopo il nulla di fatto sul fronte governo M5s-Lega. A quanto apprende l’Adnkronos dai vertici grillini, non è esclusa un’alleanza con la Lega in vista del ritorno alle urne. Un’alleanza, viene spiegato, che si giocherebbe tutta sul programma di governo messo insieme nelle ultime settimane -siglato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini- per dar vita all’esecutivo giallo-verde che non ha mai visto la luce.

13.50 – Toti: “Elezioni anticipate con nuova legge elettorale”

“L’orizzonte è chiaro a tutti ormai: le elezioni anticipate, a cui però occorre arrivare con una legge elettorale che davvero consenta la governabilità del Paese”. E’ l’appello alle forze politiche in Parlamento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) oggi pomeriggio a Genova a margine di un incontro con la stampa. “Bisogna dare la possibilità di scegliere agli italiani – sottolinea Toti – le famiglie devono poter guardare al futuro senza l’incubo di un aumento dei prezzi al consumo, che cancellerebbe il refluo di ripresa del Paese”.

13.30 – Giorgetti: “Consiglio federale Lega per decidere cosa fare”

“Abbiamo convocato i gruppi domani mattina alle 10, poi facciamo consiglio federale, alle due. Lì decideremo cosa fare”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti.

13.10 – Cottarelli a Montecitorio per incontrare Roberto Fico

Il premier incaricato Carlo Cottarelli è arrivato a Montecitorio dove è stato ricevuto dal presidente della Camera, Roberto Fico.

13 – Gelmini: “Orizzonte le elezioni anticipate, ma senso di responsabilità”

“L’Italia sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Servono nervi saldi per evitare che il conto della crisi politica in atto sia pagato dalle tasche degli italiani. L’orizzonte ora sono le elezioni anticipate, a cui occorre però arrivare con i risparmi dei cittadini in sicurezza, con i conti pubblici in ordine e con una legge elettorale che consenta al Paese di essere governato”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Occorre, in questa fase -avverte Gelmini- evitare un cruento scontro istituzionale che potrebbe avere pericolose ripercussioni per la futura stabilità della nostra Repubblica. La richiesta di impeachment nei confronti del presidente Mattarella, come giustamente sottolineato ieri da Berlusconi, è un atto irresponsabile, che non condividiamo. Forza Italia c’è, con il suo senso di responsabilità, ed è pronta a tornare al voto con la stessa coalizione il cui programma è stato premiato dagli italiani lo scorso 4 marzo”, conclude.

12.53 – Cottarelli lascia il Colle: “Soddisfatto? Ma sì”

Carlo Cottarelli ha lasciato il Colle dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gli ha conferito l’incarico da premier. Uscito a piedi con lo zaino sulle spalle, alla domanda se fosse soddisfatto, il neopresidente del Consiglio incaricato ha risposto: “Ma sì”. Il premier incaricato è andato via in taxi.

12.50 – Salvini: “Il Pd bocciato dagli italiani torna al governo grazie a Mattarella? Non è democrazia”

“Il Pd bocciato dagli italiani torna al governo, grazie a Mattarella? Questa non è democrazia, questo non è rispetto del voto popolare. È solo il colpo di coda dei poteri forti che vogliono l’Italia schiava, impaurita e precaria. Le prossime elezioni saranno un plebiscito, Popolo e vita vera contro vecchie caste e Signori dello Spread”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini.

12.40 – Il discorso di Cottarelli

“Ho accettato l’incarico di formare un governo come mi ha chiesto il presidente della Repubblica. Sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta. Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni. Senza fiducia elezioni dopo agosto. Il governo manterrebbe una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi e chiederò lo stesso impegno a tutti i membri del futuro governo”.

12.30 – Zampetti: “Mattarella ha affidato l’incarico a Carlo Cottarelli che ha accettato l’incarico con riserva”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Carlo Cottarelli l’incarico di formare il governo. Cottarelli si è riservato di accettare”. Lo dichiara il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti.



12.30 – Grillo: “Il mercato parla al posto di milioni di italiani”

“Questa mattina sono uscito e ho visto questa cosa avvilente, le persone non parlano, guardano nel vuoto, come se fossero state sostituite da un alieno come nei film di fantascienza. Perché la gente non parla? Perché è avvilita la gente? Perché c’è qualcuno che parla al posto di milioni di italiani: il mercato. Il mercato oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo in Italia”. Lo afferma, in un video su Facebook, Beppe Grillo.

12.25 – Alla Conferenza di Parigi andrà l’ambasciatrice in Francia e non Belloni.

Con riferimento alle notizie circolate sul rappresentante dell’Italia alla Conferenza di Parigi sulla Libia di domani, la Farnesina rende noto che alla riunione è stata incaricata di partecipare l’Ambasciatore italiano a Parigi, Teresa Castaldo. Non è prevista la partecipazione del Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Elisabetta Belloni.

12.20 – Martina: “Pd unito, voteremo sì a Mattarella”

“Questa è una situazione delicata. Faccio fatica ad immaginare una legislatura che vada avanti. Ora bisogna dare una mano al presidente Mattarella. Noi del Pd dobbiamo essere pronti ad ogni scenario e lavorare uniti ed aperti. Abbiamo tutte le condizioni per fare bene”. Lo dice Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, ospite poco fa di Gerardo Greco su Rai Radio 1 a Gioco a premier. E a una domanda sulla fiducia a Carlo Cottarelli, risponde: “Voteremo sì”.

12.10 – Fraccaro (M5s): “Mattarella se ne pentirà”

“Quando l’Assemblea discuteva dell’articolo 92 della Costituzione il Presidente Terracini sottolineò: ‘È assurdo pensare che il presidente della Repubblica possa presumere di scegliere egli stesso i ministri’. I padri costituenti censuravano ogni deriva. Mattarella se ne pentirà. #NonFinisceQui”. Lo scrive su Facebook il deputato Questore di Camera Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, allegando il resoconto stenografico dell’Assemblea Costituente del 9 gennaio 1947 con il monito di Umberto Terracini.

11.55 – Salvini: “Alleanza con i 5 stelle? Ora sono troppo incazzato. Ci devo ragionare a mente fredda”

“Mi faccia ragionare a mente fredda… sono ancora troppo incazzato per fare questo tipo di ragionamenti”. Così Matteo Salvini rispondendo a chi ipotizza un’alleanza tra Lega e M5S in caso di nuove elezioni. “Quando mi passano rabbia e delusione ragiono di tutto il resto”, dice ai cronisti a Montecitorio che gli chiedono se questo tipo di alleanza sia da escludere in vista di una nuova possibile campagna elettorale.

11.53 – Salvini: “Cottarelli? Perfetto rappresentante dei poteri forti”

“Cottarelli non lo conosco, ho letto in questi giorni che tutto quello che proponevamo secondo lui non andava bene. Ho letto il suo curriculum, è il perfetto rappresentante della finanza e dei poteri forti che hanno fermato la nascita del governo del cambiamento per cui auguri a lui ma soprattutto agli italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo ai cronisti a Montecitorio che gli chiedono della scelta di Carlo Cottarelli da parte del Capo dello Stato.

11.50 – Di Stefano (M5s): “Da Mattarella ingerenza politica bella e buona”

La richiesta di impeachment per il presidente Mattarella “la presenteremo appena possibile”, in base ai tempi tecnici. Ci stiamo riunendo per decidere”: Lo dice Manlio Di Stefano secondo cui “da parte di Mattarella c’è stata una ingerenza politica bella e buona”.

11.45 – Cei: “Il popolo paga il prezzo più alto, vicinanza a Mattarella”

“Ognuno cerca di motivare le proprie ragioni, ma alla fine si rischia che a pagare il prezzo più alto sia quel popolo in nome del quale tanti parlano”. Lo dice monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, confermando la “vicinanza” al presidente Sergio Mattarella, che “accompagno con la preghiera”. Galantino ricorda che “i momenti di tensione non si superano intensificando la stessa, ma individuando percorsi che non possono essere al di fuori della Carta costituzionale”. All’indomani dell’apertura della crisi politica e istituzionale con la rinuncia presentata da Giuseppe Conte al capo dello Stato, il numero due della Conferenza episcopale italiana aggiunge: “Tutti pagano da queste situazioni, i poveri ancora di più perché hanno meno tutele. Ma a perderci siamo tutti, come immagine dell’Italia perché all’esterno mostriamo una incapacità a guardare nella stessa direzione. Penso ci sia bisogno di un sussulto di dignità da parte di tutti, di attenzione e si voglia di incontro in nome del bene comune”.

11.40 – Portavoce Merkel: “Rispetto per le istituzioni democratiche dell’Italia”

“L’Italia è un partner importante per la Germania” e il “rispetto per le istituzioni democratiche del Paese” richiede che si attenda quale Governo verrà insediato. Lo ha detto Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, rispondendo a una domanda sugli sviluppi della situazione politica italiana e sulla richiesta di impeachment a Sergio Mattarella. Seibert ha sottolineato il rapporto di “amicizia” che esiste fra Germania e Italia.

11.35 – Germania: “Speriamo che l’Italia abbia presto un governo stabile pro Ue”

“Speriamo che l’Italia abbia presto un governo stabile pro-europeo”. Così il ministro tedesco agli Affari europei Michael Roth, sottolineando che Berlino “deve trattenersi dal dare lezioni sulla formazione di un governo” in quanto “dopo tutto a noi ci sono voluti sei mesi”. “L’Italia è un Paese fondatore dell’Ue, abbiamo sempre potuto contare sull’Italia come Paese amico dell’integrazione con cui abbiamo lavorato molto da vicino e con fiducia, e ci aspettiamo che l’Italia sia all’altezza di questa tradizione in futuro”.

11.25 – Cottarelli al Colle

Carlo Cottarelli è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ex commissario alla spending review è arrivato alla stazione Termini e quindi al Colle in taxi.

11.20 – Elisabetta Belloni rappresenterà domani l’Italia alla Conferenza di Parigi sulla Libia

La segretaria generale del ministero degli Esteri italiano, Elisabetta Belloni, rappresenterà domani l’Italia alla Conferenza di Parigi sulla Libia. Lo si è appreso da fonti dell’Eliseo, che hanno sottolineato il ‘lavoro eccezionalè svolto ‘mano nella mano fa Francia e Italia fin dal mese di gennaiò sull’organizzazione di questa conferenza. Sulla rappresentazione dell’Italia alla conferenza, le fonti hanno dichiarato: ‘al momento sappiamo che sarà presente Elisabetta Belloni ma vista l’attualità non sappiamo cosa succederà oggi in Italia”.

11 – Mulè (FI): “Non voteremo Cottarelli”

Sulla possibilità che Carlo Cottarelli, chiamato al Quirinale nel tentativo di formare un governo tregua, possa raggiungere i numeri per governare, Mulè precisa: “Il parlamento attuale dice in maniera chiarissima che il governo di Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento. Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle, quindi è un governo che nasce già minoritario. Infine, alla domanda su quale potrebbe essere il candidato premier del centrodestra in caso di nuove elezioni, Mulè risponde: ‘Rimarrà la stessa regola che chi prenderà più voti all’interno della coalizione deciderà il premier, con la differenza che se Berlusconi deciderà di tornare in campo alle prossime elezioni potrà guidare Forza Italia facendo la differenza rispetto alla vittoria”.

10.45 – Salvini: “Il Colle ha detto no a un’idea”

“Il problema non è che mi ha detto no ad un nome, ma ha detto no a un’idea”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, giungendo a Montecitorio, riferendosi alle resistenze del Quirinale sulla nomina di Paolo Savona al Mef.

10.30 – Di Battista: “Partirò domani, ma torno non appena ci dovesse essere bisogno di me”

“Partirò domani ma tornerò non appena ci dovesse essere bisogno di me. Ieri ho parlato con Luigi (Di Maio, ndr) e gli ho detto tutto questo. Difficilmente si voterà prima dell’estate ma non appena ci dovesse essere una data certa tornerò in Italia perché voglio insegnare a mio figlio ad essere libero ma anche a credere e lottare per le proprie idee”. Così, su Facebook, Alessandro Di Battista, in partenza domani per l’America, annuncia il suo ritorno in Italia per la campagna elettorale.



10.25 – Salvini: “Costituzione non impedisce di cambiare le regole Ue”

“Ho letto e riletto la Costituzione e non c’è nessun articolo che proibisca di cambiare le regole Ue”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, giungendo a Montecitorio. “E’ una follia”, ha sottolineato ancora, dicendosi “incazzato nero” per quanto accaduto.

10.20 – Salvini: “Berlusconi difende Mattarella? Sbaglia”

“Ha sbagliato”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde a chi gli fa notare che l’alleato Silvio Berlusconi ha difeso, in queste ore, l’operato del Presidente della Repubblica.