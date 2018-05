“Fino a prova contraria questa è una repubblica parlamentare, prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente per attentato alla costituzione. E badate bene, non lo facciamo a cuor leggero” perché abbiamo “sempre tutelato le istituzioni”. Così Alessandro Di Battista, dal palco di Fiumicino, conferma l’indiscrezione sulla volontà dei 5 Stelle di chiedere l’impeachment per il presidente Mattarella. Di Battista sottolinea di essere sempre vicino a Luigi Di Maio.