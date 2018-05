Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano come lo scontro istituzionale senza precedenti tra il presidente della Repubblica e i partiti della possibile maggioranza spingerebbero il presidente incaricato a una possibile rinuncia, soprattutto perché, ragionano queste fonti del fatto.it, dovrà ammettere davanti al capo dello Stato che senza la presenza di Paolo Savona nel governo lui non avrebbe la maggioranza in Parlamento necessaria per ottenere la fiducia. Una situazione del tutto inedita, anomala, senza precedenti è anche il fatto che sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio sono stati a colloquio con il presidente della Repubblica nel pomeriggio, prima della convocazione di Conte al Quirinale.

Nulla, dunque, avrebbe spostato il comunicato che Paolo Savona ha diffuso a metà giornata: non un’abiura, ma una precisazione sulle sue idee. “Voglio un’Europa più forte e più equa” ha scritto tra l’altro, peraltro rimettendosi molto al contratto di governo di M5s e Lega.

CRONACA ORA PER ORA

19.12 – Fonti M5s: “Mattarella ha posto il veto su Savona”

19.09 – Di Maio e Salvini in colloqui separati al Quirinale

Due lunghi colloqui al Quirinale per i leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno preceduto l’arrivo al Colle del premier incaricato Giuseppe Conte. Di Maio e Salvini hanno visto il presidente Sergio Mattarella per cercare di sbloccare in extremis l’impasse sul governo giallo-verde, e in particolare sulla presenza alla guida del ministero del Tesoro di Paolo Savona. Mattarella ha visto i due leader separatamente: al Quirinale è salito prima Salvini – che poi si è diretto a Terni dove ha in programma dei comizi elettorali – e poi, alle 18 circa, Di Maio.

18.59 – Conte al Quirinale

Il presidente del consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è arrivato al Quirinale dove alle 19 è previsto l’incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

18.59 – Anche Salvini a colloquio con Mattarella nel pomeriggio

Pure il leader della Lega, Matteo Salvini, a quanto si apprende, è stato a colloquio nel pomeriggio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

18.57 – Conte ha lasciato la Camera per recarsi al Quirinale

Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha lasciato la Camera per recarsi al Quirinale dove è atteso dal Capo dello Stato.

18.48 – Fonti del Fatto: “Senza Savona, Conte non ha maggioranza”

18.35 – Fonti TgLa7: “La situazione è gravissima”

Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha dichiarato che, secondo fonti autorevoli della Lega, la “situazione è gravissima” e questi minuti sono “decisivi per la nascita del nuovo governo”.

18.20 – Fonti SkyTg24: “Di Maio al Colle”

16.40 – Toninelli: “Auspico chiusura entro sera”

“L’auspicio è che entro stasera si possa chiudere la squadra e finalmente far partire il governo del cambiamento. Siamo a buon punto”. Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Danilo Toninelli a margine dell’Open Day Rousseau di Ivrea.

16.30 – Conte convocato al Quirinale per le 19

Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato ufficialmente al Quirinale alle 19 per sciogliere la riserva sulla formazione del governo e per presentare la lista dei ministri. Nel comunicato rilasciato dal Colle si specifica che la sala stampa sarà aperta dalle 17.30.