“Governo M5s-Lega? Sono così tanto depresso e schifato che, se avessi un po’ di coraggio, prenderei una tanica di benzina e mi darei fuoco in piazza Maggiore come Ian Palach“. Sono le parole shock pronunciate dall’economista Giuliano Cazzola, commentando, a L’Aria che Tira (La7), il nuovo governo. “Voglio ricordare all’imprenditore Scordamaglia (Presidente di Federalimentare, ndr)” – continua – “che questi vogliono chiudere l’Ilva, vogliono bloccare il Tav, non vogliono fare infrastrutture. Lei, che peraltro esporta nel mondo, non vede che nel loro programma c’è l’elogio del chilometro zero? Senza che questo governo abbia cominciato a funzionare, ci siamo giocati 30 miliardi di euro sullo spread e abbiamo bruciato 2,5 miliardi di capitali nei mercati finanziari. Io mi auguro di morire presto, perché questi sfasceranno questo Paese”